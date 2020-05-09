Son dakika: Sancaktepe FK'da Corona virüsü depremi! Tam 9 kişi...
TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe FK'da 8 Mayıs Cuma günü yapılan Corona virüsü testlerinde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından ise 3 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, "Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.
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