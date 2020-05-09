9 pozitif vaka bulunan Sancaktepe FK Başkanı Fatih Kol'dan kulüplere çağrı!

Dün gece geç saatlere kadar kulüp binasında yer aldıklarını ifade eden Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, şu anda kulüp bünyesinde görev yapan 9 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kol, "4 futbolcu, antrenör, antrenör yardımcısı, masör ve çalışanlar olmak üzere pozitif sonuçlar geldi. Hızlı bir şekilde hastaneye sevkini yapıp kontrol yapıp 14 günlük karantina sürecini başlatacağız. Tesislerde karantina sürecini başlatıp testi negatif çıkanları ise evleri yakın olanları evlerine şehir dışından gelenleri başka bir yere nakledeceğiz. Hızlı bir şekilde önlem alacağız. Bütün spor kulüpleri de bir an önce takımlarını bu testlerden geçirsin ve şeffaf olsunlar açıklama yapsınlar. Şeffaf olmayıp saklarlarsa, futbolcular saklarsa, yönetim saklarsa bu büyük bir facia olur. Belki de bunun en hızlısını yapan öncü kulüplerdeniz. Hemen testleri yaptık ve böyle bir şeyle karşılaştık. Önlemleri alıp hemen gereğini yapacağız. 9 kişi tedavi altında değil şuan, dün açıklandı tükürük bezlerinden alınan sonuçlardan çıktı. Biz bu 9 kişiye tam teşekküllü bir hastanede test yaptırıp sonuçlara göre hastanede tedavi altına aldıracağız." diye konuştu.

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