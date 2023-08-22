Son Dakika: Samsunspor sonrası Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye övgüler! Elon Musk ve Mark Zuckerberg benzetmesi...

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 62. dakikasında Cengiz Ünder - Edin Dzeko iş birliğinde golü buldu ve 1-0 öne geçti. Müsabakanın 72. dakikasında Fred skoru 2-0 yaparken VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçta son sözü 90+8. dakikada attığı golle Sebastian Szymanski söyledi. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 6 puana ulaşarak Süper Lig'in ikinci haftasını lider tamamladı.

NİHAT KAHVECİ: FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ ÇOK ZENGİN

Nutspor YouTube kanalı yorumcusu NİHAT KAHVECİ, Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.

"Fenerbahçe'de öyle bir kadro derinliği yapıldı ki, 7 oyuncu evde de olsa aranmaz. Öyle zengin bir kulübe var. Bak bugün kulübede Szymanski var, girdi oyuna Zuckerberg. İrfan Can Kahveci'yi aldı, Elon Musk. Ya zengin kulübe zengin. Biri asist yapıyor, biri gol atıyor. Yalan mı? Fenerbahçe'nin stoper tandemini düşünelim. Bugüne kadar orası bile her maç değişti."

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"OOSTERWOLDE, TADIC'TEN FAYDALANAMIYORSA FİŞİ ÇEKSİN"

"Dusan Tadic arkasında Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor. Onunla daha moralli oynuyor. Daha çok keyif alıyor. Tadic, Ferdi'yi arıyor. Öyle bir uyum yakaladılar. Cengiz Ünder çok geri gelmiyor, hücumu seviyor. Çizgide top almayı seven bir oyuncu. İsmail bu sene çok iyi oynuyor maşallah nazar değmesin. Oosterwolde, Tadic'ten faydalanamıyorsa fişi çeksin, futbolu bıraksın. Tadic'ten herkes faydalanır."

"FRED GİBİ KALİTELİ OYUNCULARIN ZAMANI İHTİYACI YOKTUR"

"Bugün ben Fred'i gerçekten çok beğendim. Fenerbahçe de ne kadar önemli bir oyuncu aldığını bugün gösterdi. Kalitesinden kimsenin şüphesi yok. Kaliteli futbolcunun zamana ihtiyacı yoktur. Fred, sahanın en iyilerinden biriydi. Fenerbahçe taraftarı Szymanski'yi sahada görmek istiyor. Sevgili İsmail Hocam, ben Szymanski'yi sahada görmek isterim."