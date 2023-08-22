Son Dakika: Samsunspor - Fenerbahçe maçında Fred'in iptal edilen golünde VAR kararı doğru mu? Nanu'nun pozisyonu penaltı mı? Hakem yorumcuları ikiye bölündü...

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Süper Lig'de 11 yıl sonra kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertli ekip, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 62. dakikasında Cengiz Ünder - Edin Dzeko iş birliğinde golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçta son sözü 90+8. dakikada attığı golle Sebastian Szymanski söyledi.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. İsmail Kartal ve öğrencileri alınan bu sonucun ardından 6 puana ulaşarak Süper Lig'in ikinci haftasını lider tamamladı.

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EDIN DZEKO & CENGİZ ÜNDER ARASINDA İLGİNÇ İSTATİSTİK

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı lacivertli formayla dördüncü resmi maçına Samsunspor karşısında çıkan Bosnalı yıldız Edin Dzeko, dördüncü golünü Karadeniz ekibine atarken ilk maçına çıkan Cengiz Ünder ile yaptığı iş birliği Roma dönemini hatırlattı.

Roma'da birlikte forma giyenCengiz Ünder ve Edin Dzeko, Fenerbahçe'de tekrar buluşurken iş birliği erken başladı. Fenerbahçe ile ilk resmi maçında Samsunspor karşılaşmasında çıkan Cengiz Ünder, müsabakanın 62. dakikasında açtığı harika ortayla Edin Dzeko'ya asist yaptı. Roma döneminde ilk asistini Edin Dzeko'ya yapan Cengiz, Fenerbahçe kariyerinde ilk gol pasını Bosnalı yıldıza verdi.

EDIN DZEKO 4'TE 4 YAPTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, 4. resmi maçında 4. kez ağları havalandırdı. İlk lig maçında Gaziantep FK ağlarına 2 gol bırakan Dzeko, 2 lig maçında 3. golüne ulaştı.

FRED'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken tartışma yarattı.

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Müsabakanın 72. dakikasında Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hakem Volkan Bayarslan, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Gol iptal edilmesine sosyal medyada tepki gösteren sarı lacivertli taraftarlar, atak başlangıcından sonra topun Samsunspor'un kontrolüne geçtiğini ve ofsayt kararının yanlış olduğunu savundu.

FRED'İN GOLÜNÜN VAR TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU MU?

Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Trio programının hakem yorumcuları Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran ile birlikte Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Fred ile attığı ancak gol değeri kazanmayan golü ve Samsunspor'un son bölümlerde penaltı beklediği pozisyonu masaya yatırdı.

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"GOL VERİLMESİ DAHA DOĞRU OLURDU"

Bahattin Duran: Bu pozisyon, sınırda bir pozisyon. Pres altındaki oyuncu pası verdi. Samsunsporlu oyuncu ceza alanı önünde topu kontrol altına alıp devam ediyor orada, 3 adım atıyor topla. Kötü bir pas verdi. Fenerbahçeli oyuncu topu kaptı. Samsunsporlu oyuncu pası verdiğinde 3 oyuncuyla karşılaşsa iptal kararı doğru olurdu. Samsunsporlu oyuncu topu kontrol ediyor, topa hakim oldu. 3. adımında pres yedi ve topu kaptırdı. Gol verilmesi daha doğru olurdu. Sınırda bir pozisyon. Benim futbol anlayışımda burada gol verilmeliydi.

"VAR KARARI DOĞRU, YORUM GEREKTİREN BİR POZİSYON"

Bülent Yıldırım: Bu talihsiz bir ofsayt. Bir ofsayt söz konusu. VAR protokolünde belirlenen, eğimi verilen bu atak fazının içinde mi, değil mi? O yüzden teori der ki, top Fenerbahçe takımında çok kalmış olsaydı, en son golle sonuçlanan atağın başında bütün pozisyon Fenerbahçe'de kalsaydı, golle sonuçlanan fazın son aşamasında ileriye doğru atak nerede başladı, orada olurdu. Atak fazı ne zaman biter? Çok net bir uzaklaştırma olacak. Ceza alanından veya çevresinden uzaklaştırmanız gerekiyor. Net ve açık bir şekilde. İki, size pres yapan hiçbir rakip oyuncu olmadan o topu sağlıklı bir şekilde pas vermeniz gerekiyor başka bir alana. Alim uzaklaştırmaya çalıştı ama tehlike bölgesinden uzaklaştıramadı. Karşısında oyuncu olduğunu biliyor ve ardından top Fenerbahçe'de kaldı. Uzaklaşamadılar. Pres altındayken kötü bir pas veriliyor. Alan kapalı, topu uzaklaştıramadılar. Hücum pres var. İnsanlar kafayla vurdu, pas verdi falan diyebilir ama VAR kuralları çerçevesinde atak fazı içerisindedir. Teoride de, pratikte de çok gördü. VAR kararı doğru. Bu pozisyon yorum gerektiriyor.

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"ATAK BAŞLANGIÇ FAZI SONUÇLANMADI"

Deniz Çoban: Kitapta atak fazını tarif ederken 'Subjektif bir konudur, kişiden kişiye değişir. VAR kendi yorumunu katar. Futbol ne bekliyor yaklaşımını benimser.' der. Bu yorum gerektiren, hakemin yorum katması gereken bir pozisyon. Kural, VAR'da oturan kişiye cevazı vermiş. Onun yaklaşımına göre atak fazı bitmemiş. Bahattin Duran, VAR'da oturan olsaydı kimse itiraz edemezdi. Ben kendi penceremden baktığımda ifadeler açık. İlk kafa vuruşundan itibaren atak bitti diyemeyiz. İkinci oyuncu baskı altında topu arkadaşına aktardı. Bu oyuncu için baskı altında kalmadan topu uzaklaştırdı fikrindeyseniz, kaliteli bir pas yapamadı fikrindeyseniz atak başlangıç fazı bitti. Yeni bir atak başladı ve ofsayt geçmişte kaldı dersiniz. Bu oyuncu baskı altında, sağlıklı şekilde pas veremedi diyorsanız atak bitmemiş olur dersiniz. Fenerbahçeli oyuncunun baskı kurduğunu, beyazlı oyuncunun baskı altında takım arkadaşına ulaşamayan bir pas verdiğini düşünüyorum. Atak başlangıç fazı sonuçlanmadı. Bahattin Hocam diyor ki, 'Oyuncu topu kontrol altına aldı, baskı altında değil, istese daha kaliteli pas verir, uzaklaştırır'

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"KARAR YANLIŞ, GOLÜN VERİLMESİ GEREKİRDİ"

Fırat Aydınus: Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde karar yanlış! Top, Samsunsporlu oyuncunun kontrolüne geçiyor. gol kararı verilmeliydi. Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde hakem ekibinin yorum hatası mevcut. Samsunsporlu futbolcu topa üç kez müdahale ediyor ve kendisi tarafından top kontrol altına aldığı için APP (Atak Başlangıç Fazı) sonlanıyor. Golün verilmesi gerekirdi.

Samsunspor'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Fred net şekilde topa basıyor, topla oynuyor ve alıyor. Fred'in ilk müdahalesi topa. Herhangi bir ihlal yok. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Fred ne yapıyor, topu bloklamak istiyor. Ufak tefek temaslar ihlal sayılmaz. Futbol içerisinde. Hakemin kararı ve devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Dikkatli bir müdahale. Penaltı yok.

Fırat Aydınus: Penaltı yok. Fred’in ayağı topun üstündeyken Nanu kendini bırakıyor. Bu yüzden devam kararı doğru.