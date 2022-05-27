Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali öncesi bomba transfer iddiası! Sadio Mane'den cevap...

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Şampiyonlar Ligi finalinde yarın(28 Mayıs Cumartesi) Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool'da gündem bir anda Sadio Mane oldu. Alman Bild gazetesi, Bayern Münih'in Sadio Mane'yi transfer etmeyi planladığını iddia etti.

Gelecek sezonla birlikte kontratındaki son yıla girecek olan Sadio Mane için Bayern Münih'in oldukça istekli olduğu, Liverpool'un da bonservis geliri elde edebilmek için yıldız oyuncusunu gönderebileceği ifade edildi.

SALAH İLE ANLAŞMA SAĞLANINCA...

Liverpool, sözleşmesi Mane gibi gelecek sezon sonunda bitecek olan Mohamed Salah ile kontrat görüşmelerinde ömnemli mesafe kat etti. Salah'ın takımda kalacak olması, Mane'nin ayrılmayı düşünebileceği yönünde yorumları da beraberinde getiriyor.

Bild'in haberinde Bayern Münih'in mevcut şartlarda 50 milyon eurodan az bir bedelle Mane'yi kadrosuna katabileceği belirtildi.

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MANE'DEN BAYERN MÜNİH CEVABI

Sadio Mane, hakkında çıkan transfer haberine yanıt verdi. Devler Ligi finaline hazırlanan 27 yaşındaki Senegalli yıldız; "Şu anda finale odaklanmış durumdayım. Şampiyonlar Ligi'ni 7. kez kazanmak istiyoruz. Transferimle ilgili soruya finaldens onra cevap vereceğim." dedi.

PREMİER LİG HARİÇ HER ŞEYİ KAZANDI! ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ...

Sadio Mane, bu sezon ülkesiyl Afrika Uluslar Kupası'nı, Liverpool ile Lig Kupası ve FA Cup'ı kazandı. Premier Lig şampiyonluğunu son maçta Manchester City'ye kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak.

2016 yılında 41 milyon euro bonservis karşılığı Liverpool'a transfer olan Mane, çıktığı 268 maçta 120 gol atıp 48 asist yaptı.