Son dakika: Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi! Kararın sebebi...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu 57 puanla 8. sırada tamamlayan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL'DEN VEDA AÇIKLAMASI

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.

FATİH KARAGÜMRÜK: "TEŞEKKÜRLER VOLKAN DEMİREL"



Fatih Karagümrük Kulübü ise "Teknik Direktörümüz Sayın Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz. ✅" şeklinde bir duyuru metni yayınladı.

Haberin Devamı

KARARIN SEBEBİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI! 2 AY ÖNCE...

Sezonun bitimiyle kulüp başkanı Süleyman Hurma ile Volkan Demirel arasında geçen görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Ayrılık kararının arkasında son iki ayda taraflar arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının bulunduğu öğrenildi.

Yönetim kanadında ayrılık görüşü 29. haftada Hatay deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası ağırlık kazandı.

VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTATİSTİKLERİ

VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında 21 Süper Lig maçına çıkan Demirel, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması 1.67 oldu. Türkiye Kupası'nda ise çıktığı 3 maçın ikisini kazandı.

EMRE MOR'U KAZANDI

Aralık ayında takımın başına gelen Volkan Demirel, sezon başında kadroya katılan Emre Mor'un formunu yükseltti. Farioli zamanında kadroya girmekte zorlanan Emre, Volkan Demirel'in gelişiyle ilk 11'de kendisine yer bulup gol ve asist katkısı vermeye başladı.

Volkan Demirel öncesinde golü ya da asisti bulunmayan Emre Mor, Volkan Demirel ile 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

Haberin Devamı

KENARDAKİ HIRSI VE GOL SEVİNÇLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Fatih Karagümrük için imza töreninde hırslı ve duygulara önem veren bir teknik direktör olduğunu söyleyen Volkan Demirel, saha kenarında da bunu gösterdi. Demirel'in gol sevinçlerindeki hırslı hareketleri de çok konuşulmuştu.

"DOĞRU ZAMAN GELİNCE FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

Volkan Demirel, uzun yıllar formasını giydiği, yardımcı teknik direktör olarak çalıştığı Fenerbahçe hakkında Kadıköy'de 0-0 biten maçın ardından Sarı-lacivertli takımı çalıştırmak için kendisini ne zaman hazır hissedeceği yönündeki soruya; "Ne zaman doğruysa o zaman. Şu an olduğum yerden çok mutluyum. 20 yılım geçti burada. 18 yıl futbolcu olarak, 2 yıl antrenörlük yaparak. Üzüntüsüyle, sevinciyle, mutluluğuyla, kötü günleriyle her şeyi yaşadık. Her zaman burada olmaktan dolayı mutluluk duydum. Stada geldiğimde ilk defa rakip takım soyunma odasına girdim, bilmediğim bir odaydı. Tabi tuhaf oldu bu tarafını görmemiştim. Burada olmak rakip olarak da gelip mücadele etmek gerçekten gurur vericiydi.." yanıtını vermişti.

Haberin Devamı