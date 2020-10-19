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Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Son dakika | Salih Uçan'dan galibiyet yorumu

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Son dakika | Salih Uçan'dan galibiyet yorumu
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Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'da orta saha oyuncusu Salih Uçan, "Galatasaray iyi bir takım ve büyük bir camia. Biz bunun bilincindeydik. İstanbul'da kazanamamıştık bugün ilk defa kazandık. Takım olarak iyi yerdeyiz. Geçen seneden beri iyi maçlar çıkarıyoruz. Şu anda lideriz ama sonda nerede olduğumuz önemli. Şanssız bir gol yedik ama güzel bir frikikle geri döndük. İyi oynamaya çalıştık. Galatasaray 10 kişi kaldı ama iyi oynadı. Galibiyeti son dakikada bulduk. Bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

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