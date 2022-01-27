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Son Dakika: Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

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Son Dakika: Sadettin Saranın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. Özbek Saran’ın cenazesi 28 Ocak 2022 cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından (15.47) sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.

Özbek Saran’ın cenazesi 28 Ocak 2022 cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından (15.47) sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Saran Group'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer kullanıldı:

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran'ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group Ailesi'ne sabır dileriz. Başımız sağ olsun."


 

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