Özbek Saran kimdir? Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti!

Tesislerin üretime geçmesinde birimlerin kurulmasında ve kadrolaşmasında etkin rol oynadı. İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) Yönetim Kurulu 2.Başkanlığını yaptı. Tekel Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavirliği yaptı.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1983 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Petrol Kurumu 2.Başkanlığı görevlerini yürüttü.Devlet Bakanlığı Müşaviri olarak Bakanlığın yetki alanına giren işsizliği önleme, istihdam yaratma, müteşebbisleri destekleme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanlarında sorumluluklar aldı. Devlet Bakanlığına bağlı Sümerbank, Etibank, Petkim, Seka, Tapu ve Kadastro, Tübitak, MPM, Karadeniz Bakır Tesisleri, Çinkur ve Petlas gibi kuruluşların ihtisas alanlarına giren konularda Bakanlık ile kuruluşlar arasında koordinatörlük yaptı.



Teknik, ticari ve kültür alanlarında yabancı ülkelerle işbirliği yapmak ve faaliyetleri geliştirmek üzere Bakanlığın görev alanlarına giren İran, Suriye ve Arnavutluk Ülkeleri ile ilişkilerin yürütülmesinde K.E.K toplantılarının düzenlenmesinde ve gündemin hazırlanmasında sorumluluklar üstlendi.