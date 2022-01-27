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Özbek Saran kimdir? Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti!

#Özbek Saran#Özbek Saran Kimdir#Sadettin Saran

Saran Group Yönetim Kurulu başkanı ve ünlü iş insanı Sadettin Saran’ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden Özbek Saran’ın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Özbek Saran kimdir? İşte Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hakkında bilgiler…

1/3Özbek Saran kimdir Sadettin Saranın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

Özbek Saran 12 Nisan 1935 tarihinde Keskin’ de doğdu. İlk,orta ve Lise öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ABD Colorado School Of Mines’ da Petrol Yüksek Mühendisliği dalında, lisans üstü öğrenimini ise Denver Üniversitesinde Kimya Mühendisliği (MS Chemical Eng.)dalında tamamladı. Öğrenimini sürd ürü rken Amerika’ da Wyoming New Mexico ,Colorado,Arizona,Utah eyaletlerinin petrol sahalarında kuyu jeologu, petrol sondaj mühendisi, petrol rezervuar mühendisi olarak çalıştı. Sonraki yıllarda Stearns Roger firmasında matematikçi olarak görev yaptı. Dönemin en büyük termik santrali olan Ambarlı-İstanbul’ un 1 ve 2. Ünitelerinin müzakerelerine katılarak mühendislik sözleşmesini şirket adına imzaladı.

2/3Özbek Saran kimdir Sadettin Saranın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

Özbek Saran, Türkiye’ de Akdeniz Gübre Sanayi Yönetim Kurulu başkanlığı ve murahhas üyeliği yaptı. Çukurova Şirketlerinin teknik koordinatörlüğünü ve Mersin’ de kurulan Çukurova Plastik A.Ş'nin tam yetkili murahhas üyeliği görevini yürüttü. Türkiye’nin en büyük gübre kompleksi olan İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

3/3Özbek Saran kimdir Sadettin Saranın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

Tesislerin üretime geçmesinde birimlerin kurulmasında ve kadrolaşmasında etkin rol oynadı. İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) Yönetim Kurulu 2.Başkanlığını yaptı. Tekel Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavirliği yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 1983 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Petrol Kurumu 2.Başkanlığı görevlerini yürüttü.Devlet Bakanlığı Müşaviri olarak Bakanlığın yetki alanına giren işsizliği önleme, istihdam yaratma, müteşebbisleri destekleme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanlarında sorumluluklar aldı. Devlet Bakanlığına bağlı Sümerbank, Etibank, Petkim, Seka, Tapu ve Kadastro, Tübitak, MPM, Karadeniz Bakır Tesisleri, Çinkur ve Petlas gibi kuruluşların ihtisas alanlarına giren konularda Bakanlık ile kuruluşlar arasında koordinatörlük yaptı.

Teknik, ticari ve kültür alanlarında yabancı ülkelerle işbirliği yapmak ve faaliyetleri geliştirmek üzere Bakanlığın görev alanlarına giren İran, Suriye ve Arnavutluk Ülkeleri ile ilişkilerin yürütülmesinde K.E.K toplantılarının düzenlenmesinde ve gündemin hazırlanmasında sorumluluklar üstlendi.

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