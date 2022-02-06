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Son dakika: 'Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a geri dönüyor' iddiası!

#Galatasaray#Sabri Sarıoğlu#Hakan Balta
Son dakika: Sabri Sarıoğlu Galatasaraya geri dönüyor iddiası

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Florya'daki altyapıda da yapılanmaya gidiliyor. Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun altyapıda görev yapacağı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı iddia edildi.

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Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. 17 yıl Sarı-kırmızılı formayı giyen ve 2017/18 sezonu bitiminde Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray altyapısında görev alacağı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U16 ve U17 liglerinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını takip eden Sarıoğlu, altyapıda göreve başlayacak.

Ayrıca Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hakan Balta'nın da U19 takımına teknik direktörlük yapması gündemde. Bu iki isimle ilgili resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Fatih Terim'in ardından altyapı sorumlusu Ali Yavaş görevinden istifa etmiş ve Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.

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#Galatasaray#Sabri Sarıoğlu#Hakan Balta

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