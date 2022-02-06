Son dakika: Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde paylaşım krizi! Pulgar ve Gomis'le fotoğraf çektirip...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yeni transferleri Pulgar ve Gomis ile kamp yapılan otelde fotoğraf çektiren Mustafa Ekmekçi isimli müşteri, bu fotoğrafları Sarı-kırmızılı takımın lig sıralamasındaki yeriyle dalga geçen ifadelerle paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Mustafa Ekmekçi, Pulgar ile olan karesini "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafını ise "Kümede kalacaklarını söyledi" sözleriyle paylaştı. Bu paylaşımlar sosyal medyada yayılınca taraftarlar büyük tepki gösterdi.

OTELDEN GECE AYRILMASI İSTENDİ ANCAK YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ

Fanatik'in haberine göre paylaşımların tepki çekmesinin ardından otel yönetimi, geç bir saatte Mustafa Ekmekçi'ye ulaşarak oteli terk etmesini istedi. Ekmekçi'nin gece saatlerinde ailesiyle birlikte otelden ayrılıp dışarıda kalmasını istemeyen Galatasaray yöneticileri, araya girerek müşterinin otelden sabah ayrılmasını sağladı.

Haberin Devamı

Mustafa Ekmekçi ve ailesi, sabah saatlerinde Galatasaray'ın kamp yaptığı otelden ayrıldı. Ekmekçi, yaptığı paylaşımlar için de özür diledi.