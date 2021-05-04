Son Dakika: Roma'da Jose Mourinho dönemi! Resmi açıklama...

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın başında olan ancak istikrarsız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu.

Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in başında olan ve 2009/10 sezonunda Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferi elde ederek tarihi bir dönem yaşayan Mourinho, bir başka İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"MOURINHO GERÇEK BİR ŞAMPİYON"

Roma'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Dan Friedkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin, "Jose Mourinho'yu Roma ailesine katmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Jose, her seviyede kupa kazanan ve iddialı projemiz için olağanüstü liderlik ve deneyim sağlayacak gerçek bir şampiyon. Bizimle sözleşme imzalaması, kulübümüzün kazanan, sağlam ve kalıcı bir zihniyet inşa etme yolunda attığı büyük bir adımı temsil ediyor" dediler.

"TARAFTARIN TUTKUSU TEKLİFİ KABUL ETMEMİ SAĞLADI"

"Bu büyük kulübe liderlik etmek için beni seçtikleri ve vizyonlarının bir parçası yaptıkları için Friedkin ailesine teşekkür ediyorum" diyen Mourinho ise, "Futbol direktörü Tiago Pinto ile tanıştıktan sonra, bu kulübün hırsının ne kadar yüksek olduğunu hemen anladım. Bu iste ve arzu, beni her zaman motive eden faktördür ve birlikte, gelecek yıllarda kazanan bir yapı inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarının inanılmaz tutkusu, beni bu teklifi kabul etmeye ikna etti ve gelecek sezon takımın başına geçmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United gibi takımları da çalıştıran Portekizli teknik adam, teknik adamlık döneminde 25 kupa kazanmayı başardı.

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