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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 19:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Roma'da Cengiz Ünder yol ayrımında!

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Son Dakika | Roma'da Cengiz Ünder yol ayrımında!
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Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yolları ayırma kararı aldı ve talep ettiği bonservis ücretini belirledi.

Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Cengiz Ünder için Roma'dan flaş bir karar çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda Cengiz Ünder ile yolları ayırmaya karar verdi.

ARSENAL, TOTTENHAM, NAPOLI VE LEVERKUSEN DEVREDE

Haberde; Cengiz Ünder için 24 milyon euro bonservis ücreti talepğ edileceği belirtilirken Arsenal, Tottenham, Napoli ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin bu transfer için takipte olduğu kaydedildi.

Roma'da bu sezon 20 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol attı.

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