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Son Dakika: Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

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#İtalya Serie A#Roma#Jose Mourinho
Son Dakika: Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 11:54

İtalya Serie A ekiBİ Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona erdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Son Dakika: Roma, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Açıklamada, yeni teknik direktörün ise kısa süre içerisinde belli olacağı aktarıldı.

İtalyan ekibinin başında 138 karşılaşmaya çıkan Mourinho, 1.70 puan ortalaması yakaladı. Portekizli çalıştırıcı, Roma ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Roma, Serie A'da 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

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#İtalya Serie A#Roma#Jose Mourinho

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