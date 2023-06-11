Son Dakika: Roland Garros'ta şampiyon Novak Djokovic!

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Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi.
Paris'te Philippe-Chatrier Kortu’nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5lik setler sonucu 3-0 kazandı
Djokovic, tarihin en çok grand-slam kazanan tenisçisi oldu.
İşte grand-slam sayıları;
23 - Novak Djokovic
22 - Rafael Nadal
20 - Roger Federer
14 - Pete Sampras
11 - Björn Borg
EN ÇOK ÖDÜL PARASI KAZANAN TENİSÇİ
Djokovic, ayrıca Roland Garros ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar 157 milyon 698 bin 932 euro kazandı.