Son Dakika: Roland Garros'ta şampiyon Novak Djokovic!

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Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi.

Paris'te Philippe-Chatrier Kortu’nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5lik setler sonucu 3-0 kazandı

Djokovic, tarihin en çok grand-slam kazanan tenisçisi oldu.

İşte grand-slam sayıları;

23 - Novak Djokovic

22 - Rafael Nadal

20 - Roger Federer

14 - Pete Sampras

11 - Björn Borg

EN ÇOK ÖDÜL PARASI KAZANAN TENİSÇİ

Djokovic, ayrıca Roland Garros ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar 157 milyon 698 bin 932 euro kazandı.