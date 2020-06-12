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GeriFutbol Son Dakika | Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye destek mesajı!
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Haber Giriş: 12.06.2020 - 19:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye destek mesajı!

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Son Dakika | Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye destek mesajı!
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Göztepe ile yapacağı maç öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulüple ilgili paylaşım yaptı.

Hollandalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin bazılarını paylaştı ve "Bu akşam Süper Lig'in dönüşünü dört gözle bekliyorum. Takımım Fenerbahçe ve inanılmaz taraftarları için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Van Persie, Fenerbahçe kariyerinde 87 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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