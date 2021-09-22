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Son dakika: Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!

#Bülent Uygun#Rizespor#Süper Lig
Son dakika: Rizesporda Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

6 MAÇTA 0 GALİBİYET

Bülent Uygun yönetimindeki Rizespor sezona 6 maçta yalnızca 1 puan alarak başlamıştı. Dün Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçta istifa tezahüratları yapılan Uygun; "Başkanımızla konuşacağız, durumun sorumlusu benim. Tazminat falan konuşacak değilim." demişti.

7 Mart’ta Çaykur Rizespor’un başına geçen Uygun, Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet 3 beraberlik alırken 10 mağlubiyet yaşadı.

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#Bülent Uygun#Rizespor#Süper Lig