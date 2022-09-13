Son dakika: Rıza Kayaalp'ten tarihi başarı! Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. şampiyonluk

Haberin Devamı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp final maçına çıktı.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh'i 1-1'lik beraberlikte son puanı alarak mağlup eden Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu oldu

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu.

"ÜLKEME YENİ BAŞARILAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Rıza Kayaalp, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye’nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Takım olarak şampiyon olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 ilk katıldığım Dünya Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009’dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası’na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" diye konuştu.Altın madalyayı eşi ve çocuğuna armağan ettiğini söyleyen Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı:"1 haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5 5 5 diye geziyor eller havada. Çocuğuma ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyayla bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

FİNALE NASIL GELDİ?

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc’u rahat bir şekilde 8-0 teknik üstünlükle geçti. Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup eden Rıza, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Haberin Devamı

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu.

Haberin Devamı

İlk Uluslararası madalyasını Yozgat GEM’de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ’de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim’in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.