Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDiğer Haberleri

Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu

Güncelleme Tarihi:

#Güreş Milli Takımı#Güreş#Spor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 21:24

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 130 kiloda Rıza Kayaalp, 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalya aldı. Milli güreşçilerden 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya kazanırken, 97 kiloda Metehan Başar ve 67 kiloda da Murat Fırat beşinci oldu.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla birinci oldu. Azerbaycan 118 puanla ikinci, Sırbistan da 110 puanla üçüncü oldu.
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2009 yılında Danimarka’da yapılan şampiyonadan sonra ilk kez takım halinde şampiyon oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güreş Milli Takımı#Güreş#Spor

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini