Son Dakika: Riva'da kritik zirve! Nihat Özdemir ve Şenol Güneş...

Spor Arena - A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi.

Milli takımda son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından bugün kritik bir zirve gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, bugün Riva'da bir araya gelerek milli takım cephesinde son yaşananları değerlendiriyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında şu sıralarda yapılan görüşmede ayrıca deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırılıyor ve yola devam edilip edilmeyeceği karara bağlanıyor.

ÇOĞUNLUK AYRILIK İSTİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Hollanda mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarını bekledi. Ama istifa haberi gelmeyince konu hemen gündeme alındı. Şenol Güneş'in görevine hemen son verilmesini iste yenler çoğunluktaydı ancak bu seçeneğe birkaç Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi itiraz etti.

YERİNE KİM GELEBİLİR?

Türk futbolseverler, Şenol Güneş'in derhal istifa etmesi gerektiğini savunurken, milli takımın başına geçmesi için iki çalıştırıcının ismi gündeme geldi. Taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın milli takımın başına geçmesini isterken, bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olması gerektiğini savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu kulislerinde ise, "Şu anda boşta olan tek teknik direktör Okan Buruk. Yolumuza onunla mı devam edelim?" fikri dolaşıyor.

NİHAT ÖZDEMİR: BIKTIM, BAZEN BIRAKIP GİTMEK GELİYOR İÇİMDEN

Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü, TFF yönetiminde rahatsızlık yarattı. TFF yöneticileri, başkan Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu. TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul’a döneceği için Nihat Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" diye geçiştirdi. Ancak daha sonra, "Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz." diyerek sitem etti.

Sonrasında Nihat Özdemir ile Şenol Güneş uçakta bir araya gelmedi. Kafile İstanbul’a indiğinde herkes evine giderken; Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gidip orada kaldı.