Hollanda - Türkiye maçı sonrası saha dışına odaklandık, peki saha içinde ne eksikti? Şenol Güneş, Van Gaal, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu...

Hollanda - Türkiye maçında 6-1 gibi tarihimizin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldık. Şenol Güneş önderliğindeki Milli Takım'ın EURO 2020'de başlayan 'kötü' görüntüsü, Karadağ ve galibiyete rağmen Cebelitarık maçlarından sonra Hollanda mücadelesinde zirve yaptı. Peki neden?

SAHA İÇİ UNUTULDU, TARTIŞMALAR SAHA DIŞI KONULARA YOĞUNLAŞTI

6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrasında saha içi yerine saha dışına yoğunlaşıldı. Şenol Güneş'e yapılan yoğun eleştiri ve istifa çağrıları, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın tepkilere verdiği 'sert' cevaplar...

SAHA İÇİNDE NE EKSİKTİ, MİLLİ TAKIM NELERİ YAPAMADI?

Peki Hollanda karşısında tarihi bir mağlubiyet alan Milli Takım'da ne eksikti? Sahada neyi yapamadık? UEFA Pro Lisanslı teknik direktör Turgay Altay, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi.

"BURAK YILMAZ VE HAKAN ÇALHANOĞLU ÜZERİNDEN BUNU YAPAMAZSINIZ"

İşte Turgay Altay'ın Milli Takım değerlendirmeleri:

Sahadaki maç hazırlığı dışında anlatılacak çok şey var. Zihinsel hazırlık bu tip maçlarda çok önemli, bu hazırlığı maçtan önce Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu üzerinden yapamazsınız. Şenol Güneş, basın toplantısında kendisi belirtmişti. Bunun anlamı “Ekibim bu konuda yetersiz” demek.

"MAÇI MENTAL OLARAK ZATEN KAYBETMİŞTİK"

A Milli Takım’da İtalya maçından bu yana aynı senaryo devam ediyor. Şenol Güneş, her maç öncesi hem oyuncuların özgüvenini hem de ona olan inançlarını kaybetmesine zemin hazırladı. Bir şeyi anlatırken hep oyuncular üzerinden anlatıyor. Yapamadıklarından, formsuzluklarından, becerisizliklerinden, güvensizliğinden… Aslında bu durum kendisinin takıma yansıması farkında değil. Hollanda Milli Takım hocası Louis Van Gaal, takımımızı ve Şenol hocayı pohpohladığında maçı mental olarak zaten kaybetmiştik.

"EFSANE BİR TEKNİK ADAMA KARŞI OYNADIK, TERCİHLER TAMAMEN YANLIŞTI"

Maça başlangıç stratejisi, taktiği ve oyuncu tercihleri tamamen yanlıştı. Kırılgan bir takım olduğumuz gerçek. Deplasmanda şu an hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi durumda, çok kurnaz bir takımla ve bu maçları taktiksel olarak üst seviyede oynamayı bilen efsane bir teknik adamla oynadık. Böyle bir karşılaşmada takımı her anlamda ama özellikle mental olarak çok iyi hazırlamalısın. Ayrıca oyun planların çok net ve basit olmalı.

"TÜRKİYE'DE OYUNCULAR, ANTRENÖRÜN TAKTİKSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYMUYOR"

Eski örneklere bakalım, Fransa ve Hollanda maçının orta sahası nasıldı? O maçlarda rakibi 2. bölgede kalabalık kalarak, sert agresif oynayarak kalitelerini göstermelerine engel olmaya çalıştık. 2. bölge savunması ve geçiş oyunumuz önemliydi. Onları ne kadar kaleden, 1. bölgemizden uzak tutarsak iyi olacaktı çünkü Hollanda kanatlarda çok etkili bir ekip. Diğer yandan 2. bölgede çok sık yön değiştirmelerine izin verirsen yine bir problem oluştururdu ve Türkiye maalesef bunu da yaptı. Bütün bunların dışında teknik direktör gözüyle baktığımda, Türkiye’de antrenörün taktiksel bütünlüğüne oyuncular tarafından saygı duyulmadığını da görebiliyorum.

"TÜRK FUTBOLUNUN REFORMA İHTİYACI VAR"

Klasik ve büyük bir ihtiyaçtan söz etmek gerekiyor, Türk Futbolunun artık bir reforma ihtiyacı var. Türk futbolu ve geleceği hakkında yeri gelmişken tekrar hatırlatayım istedim. Öncelikle başarı kriterimizi değiştirmeliyiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, cevherlerimizi geliştirecek çağdaş, yenilikçi, ilim irfan ve liyakat sahibi antrenörler yetiştirmeliyiz. Gelecek gençlerin, sorumluluk ise yetiştirenlerin. Ne kadar yetiştiriciysen o kadar başarılı, o kadar söz sahibisin. Bizim mottomuz üretmek olmalı. Bu, ülkenin çocuklarının ve geleceğinin manifestosu...

TURGAY ALTAY, VAN GAAL'İN YANINDA STAJ YAPTI

Milli Takım'ın Hollanda yenilgisini değerlendiren Turgay Altay, 2008 yılında Louis van Gaal'in yanında staj yapmıştı. Altay, o günleri ve Van Gaal'in teknik direktörlük ve insani yanlarını şu sözlerle anlatıyor:

AZ Alkmaar'da 2008 sezonunda tam 1 ay boyunca tüm A takım ve altyapı antrenmanlarını takip etmke fırsatı buldum. Son hafta Van Gaal ile görüşmek için randevu aldım ve toplantıya gittik. Kapıda Avustralya'dan antrenmanları takip etmeye gelmiş bir hoca daha vardı, Van Gaal bize 'Eğer izniniz olursa birlikte toplantı yapabilir miyiz?' diye sordu. Biz bu nezaket ve incelik karşısında gerçekten şaşkınlık içerisindeydik. Sonra bize ne içeceğimizi sordu, kahveleri her birimize elleriyle doldurdu ve toplantıya başladık. 1 saat sürmesi planlanan toplantı tam 2 saat sürdü. Toplam 32 soru hazırlamıştım. Özellikle Total Futbol'un taktiksel oyun anlayışla AA Alkmaar'da yarattığı 4-4-1-1'in inceliklerini, geriden oyun kurmadaki detayları, fiziksel özellikleri ve Verhejen'in 6 haftalık yüklenme yöntemini nasıl kullandığını, strateji, oyuncu ilişkileri gibi futbola ait bir çok konu... Her konuyu özenle ve bilgece taktiksel tahta üzerinde ayakta saatlerce kalarak en ince detayına kadar hiç tanımadığı ve o zamanı yaratmak zorunda olmadığı futbol adamlarına aşkla anlatıyordu. Gerçekten anlatması, dinlemesi şiir gibiydi.

Kendi oyun kültürü olan bir çok büyük kulüpte şampiyonluklar yaşamış, efsane bir teknik adamdan, nezaket, bilgelik ve insanlık dersi alarak ayrılmış olduk. İyi insan bilgiyi paylaşandır, benim ülküm de onur ki hayat paylaşarak güzel.

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