Son dakika: Rekor transferi iptal olan Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu! Samuel Eto'o'nun rekorunu kırıyor...

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Transfer döneminin başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı geçen Vedat Muriqi'in yeni takımıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

LAZIO BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYORDU

Süper Lig ekiplerinin kiralamak istediği Vedat Muriqi için Lazio'nun oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün bonservis bedelini 12 milyon euro olduğunu Galatasaray yönetimine iletmişti. Galatasaray da bu cevap sonrası rotasını başka golcülere çevirip Seferovic'in transferini tamamladı.

CLUB BRUGGE'E REKOR TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinin ardından şoke olmuştu.

Club Brugge, sağlık kontrollerini bahane göstererek transferden vazgeçtiğini Lazio'ya iletti.

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10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club Brugge, son anda vazgeçmeseydi kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.

LAZIO FIFA'YA TAŞIMA KARAR ALDI

Vedat Muriqi'in sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığının anlaşılması üzerine Lazio, Club Brugge'ü haksız şekilde anlaşmadan çekildiği için FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio'nun konuyla ilgili hukuki araştırmalar yaptığı ifade edildi.

Kosova basınından Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi değildi, golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumdaydı. Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU! VEDAT'TAN PAYLAŞIM...

Club Brugge'e transferi son anda iptal olan Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu. Kosovalı golcü, sosyal medya hesabından geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya veda mesajını silerken çekilen videosunu paylaştı.

Bu hareket de Vedat Muriqi'in Mallorca'ya bonservisiyle transfer olacağı yönünde yorumlandı.

YİNE TRANSFER REKORU KIRACAK! SAMUEL ETO'O...

İspanya basınında çıkan haberlere göre Mallorca, Vedat Muriqi için Lazio ile 8 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

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Transferin ve bonservis bedelinin resmileşmesi halinde Vedat, Mallorca tarihinin en pahalı transferi olacak. Muriqi bu unvanı 7.2 milyon euroya transfer edilen Samuel Eto'o'dan devralacak.

Samuel Eto'o, Ocak 2000'de Real Madrid'den Mallorca'ya 7.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada geçirdiği 4 yılda kendisini göstererek 27 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Vedat Muriqi'in sildiği Mallorca'ya veda paylaşımı