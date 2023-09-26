Son Dakika: Real Madrid resmen açıkladı! Arda Güler yeniden sakatlandı... Talihsizliğin böylesi...

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler'den kötü haber geldi.

ABD kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan genç futbolcu, formasına kavuşmak için gün sayarken yeniden sakatlandı.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda Güler'in bugünkü son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını belirtildi. Söz konusu duyuruda, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde Arda Güler'in sol arka adalesinde sakatlık tespit edilmiştir. Gelişmeler takip ediliyor." denildi.

Haberin Devamı

BİR AY DAHA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

İspanyol basınından ilk olarak Radio Marca, Arda Güler'in yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

Mundo Deportivo'da ise "Türk genç oyuncu yeniden sakatlandı ve bir ay sahalardan uzak kalabilir." ifadeleri kullanılırken, Marca'da ise "Arda Güler sol ön rektus kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

AS'ta yer alan haberde de "Kadroya ilk kez gireceği günün öncesinde Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Arda'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor." yazıldı.

ANCELOTTİ MÜJDEYİ VERMİŞTİ AMA...

Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmasının ardından iyileşen ve son günlerde takımla birlikte çalışan Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıkmak geri sayıma geçmişti.

Bugün öğle saatlerinde bir açıklama yapan Real Madrid teknik direktörü Carlo ANCELOTTİ, yetenekli oyuncunun Las Palmas maçında süre alabileceğini söylemişti. Ancelotti, "Arda Güler, hazır durumda. Tamamen iyileşti ve yarın Las Palmas maçında forma giyebilir." demişti.

KADROYA ALINMADI

Öte yandan yaşanan gelişmelerden kısa bir süre sonra Real Madrid'in Las Palmas kadrosu açıklandı. Arda Güler, İtalyan çalıştırıcının 'süre alabilir' dediği Las Palmas müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Haberin Devamı