Son dakika: Radamel Falcao'dan paylaşım! 'Maskeli adam geliyor...'

Galatasaray'ın Kolomniyalı golcüsü Radamel Falcao, yüzünde oluşan kırıklar için kapalı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medyadan eşiyle paylaşım yapan Falcao; "Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor." sözlerini kullandı.

Sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtilen Falcao'nun dönüşünde yüzüne yapılacak özel bir maske kullanması bekleniyor.

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