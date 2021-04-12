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GeriFutbol Son dakika: Radamel Falcao'dan paylaşım! 'Maskeli adam geliyor...'
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Radamel Falcao'dan paylaşım! 'Maskeli adam geliyor...'

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Son dakika: Radamel Falcao'dan paylaşım! 'Maskeli adam geliyor...'

Galatasaray'ın dünkü antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ameliyat sonrası bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Kolomniyalı golcüsü Radamel Falcao, yüzünde oluşan kırıklar için kapalı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medyadan eşiyle paylaşım yapan Falcao; "Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor." sözlerini kullandı.

Sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtilen Falcao'nun dönüşünde yüzüne yapılacak özel bir maske kullanması bekleniyor.

Galatasarayda ameliyat olan Falcaonun ilk görüntüsü
Galatasaray'da ameliyat olan Falcao'nun ilk görüntüsü

Son dakika: Radamel Falcaodan paylaşım Maskeli adam geliyor...

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