MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'da ameliyat olan Falcao'nun ilk görüntüsü
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da ameliyat olan Falcao'nun ilk görüntüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da ameliyat olan Falcao'nun ilk görüntüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'da ameliyat olan Falcao'nun ilk görüntüsü

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edilirken eşinden ilk paylaşım geldi.

Antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat
35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altında olan Falcao’nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Genel sağlık durumu iyi olan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşü ise 3 haftayı bulabilir. Sağlık ekibi, Falcao’nun özel bir maske ile erken dönüş ihtimalini de değerlendiriyor.

Falcao'nun eşinin paylaşımı;

Son Dakika: Galatasarayda ameliyat olan Falcaonun ilk görüntüsü



 

Son Dakika: Galatasarayda ameliyat olan Falcaonun ilk görüntüsü

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi