Son Dakika | Rachid Ghezzal'dan sözleşme ve Riyah Mahrez sözleri!

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın iyi bir durumda olduğunu söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ghezzal, sezon başında zor bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine duyduğu güvenin formunu etkilediğini kaydeden Ghezzal, "Formumla ilgili olarak ülkeden ziyade, bunun bir öz güven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın öz güven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Sözleşme konularını konuşmak için erken"



Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu, sözleşme konusunda, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan şu anda iyi oynayıp sahaya odaklanmak. Sözleşme konularını konuşmak için erken. Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım."





"Mahrez'le kıyaslanmak çok güzel"



İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen vatandaşı Riyad Mahrez ile kıyaslanmasına değinen Ghezzal, "Arkadaşım Mahrez'le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika'nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel." yorumunu yaptı.

Sağ bekte forma giyen Valentin Rosier ile uyumlarının iyi olduğunu söyleyen Ghezzal, "Rosier'le aynı dili konuştuğumuz için anlaşmamız daha kolay oluyor. İkimiz de bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda iyi gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların dönmesiyle forma rekabetin artacağını dile getiren 28 yaşındaki hücum oyuncusu, "İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. Üç maçlık periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma ile kıyaslanması konusunda Ghezzal, "Umarım taraftarla aramda böyle bir durum olur. Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş'ta efsane olmak kolay değil. Benim mevkiimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş'taki kariyerime ve sahada neler yapabileceğime odaklandım." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın için ise "Beşiktaş efsanesi." diyerek sözlerini tamamladı.

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