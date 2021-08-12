Son Dakika Haber: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! Transfer açıklandı...

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve ligi asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarla yeniden anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, başarılı hücum oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City'ye 3 milyon euro bonservis ödeyecek.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

"NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİRİM"

Cezayirli futbolcunun transferini bir video ile duyuran Beşiktaş, Ghezzal'ın geçen sezon lisans evraklarının son gün motorla yetiştirilmesinden yola çıkarak bir konsept hazırladı.

Başarılı futbolcunun videoda, "Endişelenme, ben nereye gideceğimi bilirim" sözleri dikkat çekti.

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