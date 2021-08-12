Rachid Ghezzal kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte Beşiktaş'ın anlaştığı Rachid Ghezzal'ın futbol hayatı

Rachid Ghezzal kimdir? Rachid Ghezzal 9 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 1998 yılında Vaulx-en-Velin takımında başlayan Cezayirli millî futbolcu, 2004 yılına kadar bu takımda forma giydi.



Lyon



Ghezzal 2004 yılında Vaulx-en-Velin'den Fransa'nın önde gelen Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un alt yapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2020'de Olympique Lyon ile beş yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. Championnat de France Amatör'de kulübün yedek takımıyla iki sezon üst üste oynadıktan sonra, 2012-13 sezonundan önce, teknik direktör Rémi Garde tarafından A takıma alındı. 31 numaralı forma giydi. Ghezzal, 4 Ekim 2012 tarihinde İsrail kulübü İroni Kiryat Şmona ile deplasmanda oynanan ve Lyon'un 4-3 kazandığı karşılaşmada ilk maçına çıktı.



Lyon'un 2013-14 sezonu hazırlık kampında sakatlandı. Bu süreçte 32 maç kaçırdı; 10 Ocak 2014'e kadar forma giymedi. Daha sonra kadroya geri döndü ancak sezonun geri kalanında hiç maça çıkmadı. 2015-16 Ligue 1 sezonunu 29 maçta 8 gol ve 8 asistle tamamladı. Haziran 2017'de Lyon, Ghezzal'ın sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.