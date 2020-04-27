Son dakika | Portekizli yıldız Luis Nani: "Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik"

Manchester United’dan gelişi büyük olay olan Luis Nani kendisinin de yer aldığı 2015-16 yılındaki Fenerbahçe kadrosunu Real Madrid’e benzetti. ABD’de Orlando City forması giyen Portekizli yıldız, MLS’in Instagram hesabından soruları yanıtlarken, Fenerbahçe ile ilgili bir soruya “Benimle birlikte Robin Van Persie ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Türkiye Ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye’de

şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor” yanıtını verdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Oynadığım tüm takımları takip ediyorum. Türkiye’de de güzel günler geçirdim, Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim.”

LiGDE DE KUPADA DA 2. OLDU

Fenerbahçe 2015-16 sezonunun başında şu an 33 yaşında olan Nani’yi 6 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerle 47 resmi

maça çıkan tecrübeli futbolcu 12 gol atarken, 13 de asist yaptı. Fenerbahçe o sezonu, şampiyon Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bitirirken, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray’a kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Kanarya, Avrupa Ligi’nde ise 3. tura kadar çıkmış ancak çeyrek finali göremeden elenmişti. Sezon sonunda Valencia’nın 8.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemesiyle birlikte Nani takımdan ayrılmıştı.