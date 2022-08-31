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Son Dakika: Pierre-Emerick Aubameyang transferine darp ve soygun engeli! Gerilim filmi gibiydi, kariyerini de etkiliyor...

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#Pierre-Emerick Aubameyang#Barcelona#Chelsea
Son Dakika: Pierre-Emerick Aubameyang transferine darp ve soygun engeli Gerilim filmi gibiydi, kariyerini de etkiliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 14:33

Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olmak için gün sayan Pierre-Emerick Aubameyang'a İngiltere'den karamsar haber geldi. Hafta başında yaşadığı korkunç soygun esnasında vücuduna aldığı darbeler yıldız oyuncunun transferine engel olabilir.

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Geçtiğimiz günlerde gerilim filmlerini aratmayacak bir soygunun mağduru olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Barcelona'dan Chelsea'ya transferi yaşadığı darp sebebiyle iptal olabilir.

El Pais'te Rebecca Carranco'nun imzasıyla yayınlanan özel haberde; Gabonlu futbolcunun, Barcelona'nın Castelldefels bölgesinde bulunan evinin bu sabah maskeli ve silahlı dört kişi tarafından soyulduğu belirtilmişti.

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Son Dakika: Pierre-Emerick Aubameyang transferine darp ve soygun engeli Gerilim filmi gibiydi, kariyerini de etkiliyor...

MASKELİ VE SİLAHLI SOYGUNCULAR KABUSU YAŞATTI

Polis kaynaklarına dayandırılan habere göre; en az dört kişi olduğu tahmin edilen silahlı soyguncular, evin duvarlarından tırmanarak bahçeye ulaşmıştı. Yıldız futbolcuyu ve eşini burada silah ve demir sopalarla tehdit eden soyguncular, içeri girerek evde bulunan değerli eşyaları çalmıştı.

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Evdeki kasayı zorla açtıran saldırganların, pahalı mücevherleri alarak beyaz bir araçla kayıplara karıştığı ifade edilmişti. Bir diğer kaynağın iddiasına göre ise soyguncuların olay yerinden kaçtığı Audi A3 marka araç, Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti.

TRANSFERE DARP ENGELİ

Ailesiyle birlikte büyük korku yaşayan Gabonlu oyuncunun, Soygun esnasında hırsızlar tarafından darp edildiği de öne sürüldü. İşte bu iddia her geçen gün daha yüksek sesle dile getirilirken, yıldız futbolcunun Chelsea'ye transferine engel olma noktasına geldi.

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; Pierre-Emerick Aubameyang transferini bitirmek isteyen Chelsea, yaşanan ev soygunu sırasında yıldız oyuncunun yaralanması nedeniyle şu anda transfere şüpheyle bakıyor.

Son Dakika: Pierre-Emerick Aubameyang transferine darp ve soygun engeli Gerilim filmi gibiydi, kariyerini de etkiliyor...

ÇENESİ KIRILDI

Deneyimli oyuncunun kırılan çenesi sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak olması, Barcelona ile görüşmelerini sürdüren Chelsea'nin aklına takıldı. Bıçak altına yatması muhtemelen olan 33 yaşındaki futbolcunun forma giyemeyeceği sürenin belirsizliği, İngiliz temsilcisini endişelendiriyor.

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Pierre-Emerick Aubameyang'ın az sayıda lig maçına süre alma ihtimali sebebiyle transferi yeniden gözden geçiren Chelsea için kiralama opsiyonu da masada. Yaşanan soygun hadisesinin ardından Barcelona ve Chelsea, kiralık transfer konusunda müzakerelere başladı.

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#Pierre-Emerick Aubameyang#Barcelona#Chelsea

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