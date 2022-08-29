Son Dakika: Pierre-Emerick Aubameyang hayatının şoku yaşadı! Gerilim filmi gibi soygun... Darp iddiası...

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang, gerilim filmlerini aratmayacak cinsten bir hırsızlık olayının kurbanı oldu.

El Pais'te Rebecca Carranco'nun imzasıyla yayınlanan özel haberde; Gabonlu futbolcunun, Barcelona'nın Castelldefels bölgesinde bulunan evinin bu sabah maskeli ve silahlı dört kişi tarafından soyulduğu belirtildi.

BAHÇE DUVARINI TIRMANARAK GİRDİLER

Polis kaynaklarına dayandırılan habere göre; en az dört kişi olduğu tahmin edilen silahlı soyguncular, evin duvarlarından tırmanarak bahçeye ulaştı. Yıldız futbolcuyu ve eşini burada silah ve demir sopalarla tehdit eden soyguncular, içeri girerek evde bulunan değerli eşyaları çaldı.

Evdeki kasayı zorla açtıran saldırganların, pahalı mücevherleri alarak beyaz bir araçla kayıplara karıştığı ifade edildi. Bir diğer kaynağın iddiasına göre ise soyguncuların olay yerinden kaçtığı Audi A3 marka araç, Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti.

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AUBAMEYANG'I DARP ETTİLER İDDİASI

Ailesiyle birlikte büyük korku yaşayan Gabonlu oyuncunun, soygun esnasında hırsızlar tarafından darp edildiği de öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan hırsızlığı polise ihbar eden kişinin Aubameyang'ın eşi olduğu tespit edildi. Yerel polis, soyuncuların kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Korkunç olayla ilgili oyuncu ya da Barcelona cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SON DÖNEMDE EVİNE HIRSIZ GİREN FUTBOLCULAR

ERHAN ZAHAVI

Bir dönem ismi Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi'nin evi, bir yıl içinde ikinci kez soyulmuştu. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki oyuncunun Amsterdam'daki evine, 7 ay içinde ikinci kez hırsız girmişti. Emniyetten yapılan açıklamada, aile fertlerinin Dubai'de tatilde olması nedeniyle gerçekleşen soygun sırasında evin boş olduğu belirtilmişti.

O dönem Mayıs ayında gerçekleşen ilk soygunda çok daha tehlikeli anlar yaşanmıştı. Zahavi'nin takım otobüsüyle gittiği deplasman maçı sırasında kurye kılığında eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almasının ardından soygunu gerçekleştirmişti.

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JOAO CANCELO

Joao Cancelo ve ailesi de hırsızların saldırısına uğramıştı. Portekizli futbolcunun evine 4 hırsız girmişti. Evdeki tüm mücevherleri çalan hırsızlar, kendilerine direnen Cancelo'yu da darp etmişti. Olayın ardından Portekizli futbolcu yaralı haldeki fotoğrafını paylaşmıştı.

Cancelo paylaşımında, "Nasıl bu kadar alçak insanlar var bilmiyorum. Benim için en önemli olan şey ailem ve şanslıyız ki onlar iyi. Hayatımda karşıma çıkan onca engelden sonra bunun da üstesinden geleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ANGEL DI MARIA & MARQUINHOS

Angel Di Maria'nın evi, PSG'de oynadığı dönemde Nantes ile yapılan karşılaşma sırasında soyulmuştu. Fransız basınında çıkan haberlerde, Di Maria'nın evi soyulduğu sırada ailesinin orada bulunduğu belirtilmişti.

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Soygun sırasında Di Maria'nın ailesine şiddet uygulanmadığı ifade edilen haberlerde, soygun haberini alan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Di Maria'yı ikinci yarıda oyundan çıkardığı vurgulanmıştı. Haberlerde, Di Maria'nın evinde 500 bin avro değerinde saat ve mücevher çalındığı aktarılmıştı.

Ayrıca Brezilyalı Marquinhos'un ailesinin başkent Paris'in yakınlarındaki evinin de soyulduğu ifade edilen haberlerde, soygun sırasında futbolcunun babasına şiddet uygulandığı kaydedildi.

KEVIN PRINCE BOATENG

Kevin-Prince Boateng'in Barcelona'da oynadığı dönemde Valladolid ile oynanan maçta evine hırsız girmiş ve 400 bin Euro değerinde eşyası çalınmıştı.

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RAPHAEL VARANE

Raphael Varane'ın evi, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı sırasında soyulmuştu. 7 Aralık 2016'da 2-2 sona eren karşılaşma esnasında Fransız futbolcunun başkent Madrid'deki evine hırsız girmişti. Hırsızlar, para ve değerli eşyaları çalarak oyuncuya maddi zarar vermişti.

ERIK MAXIM COUPO-MOTING

Erik Maxim Coupo-Moting'in PSG'de top koşturduğu dönemde Liverpool karşısında 65. dakikada oyuna dahil olurken evine giren hırsızlar, 600 bin Euro değerinde eşyasını çalarak kayıplara karışmıştı.

DANI ALVES

Dani Alves, Montpellier maçından sonra büyük şok yaşamıştı. Brezilyalı ismin evinde para ya da mücevher bulunmuyordu ancak hırsızlar, deneyimli oyuncunun değerli saat koleksiyonunu çalmıştı.

JORDI ALBA

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Jordi Alba'nın evine geçtiğimiz sezon Inter ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sırasında hırsız girmişti. Jordi Alba'nın 750 bin Euro değerindeki eşyalarının yanı sıra bir miktar nakit paranın da çalındığı belirlenmişti.

THIAGO SILVA

22 Aralık 2018'de Paris Saint Germain ile Nantes arasında oynanan karşılaşma sırasında PSG'nin takım kaptanı Thiago Silva'nın evine hırsız girmişti. Yaklaşık 1 milyon Euro'luk maddi zarara uğrayan Brezilyalı futbolcu, takımının 1-0 kazandığı maçtan sonra sevinememişti.

SADIO MANE

Sadio Mane, ilk olarak 2017 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Maribor maçında, daha sonra Almanya'da oynanan Bayern Münih maçında evine hırsız girmesinin şokunu yaşamıştı.