Son dakika: PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli Fred ve sahadan çekilen İstanbulspor'un cezası belli oldu

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Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor - Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'ya 41. maddeden tedbirli olarak sevk edilen Fred ve Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor Kulübü'nün cezaları belli oldu.

3 MAÇI KAÇIRACAK

PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 39 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

Brezilyalı oyuncu ligdeki Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayacak.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç ceza verildi.

Fred ve Mert Hakan, 4 maç ve üzerinde ceza almamalarında ötürü önümüzdeki Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.

PUAN SİLME CEZASI

PFDK, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar verdi.

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SON ANLARDA 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçe’nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçına, uzatmaların son anlarında çıkan kırmızı kartlar damga vurdu. 90+7. dakikada Kayseri lehine verilen faule itiraz eden Mert Hakan ve Fred’e önce sarı kart gösteren hakem Zorbay Küçük, daha sonra Brezilyalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterirken, itirazlarına devam eden Mert Hakan’ı da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ OLARAK TAKIMI SAHAN ÇEKTİ

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

68. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Florian Loshaj, Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. İstanbulsporlu futbolcular pozisyonun faul olduğu konusunda hakem Ali Şansalan'a yoğun bir şekilde itirazlarda bulundu. Ali Şansalan'ın devam kararı verdiği pozisyon sonrası sol kanatta topla buluşan Edin Visca'nın ortasında Onuachu kafayı vurdu ve Trabzonspor skoru 2-1'e getirdi.

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Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. Yaşanan bu gelişmelerden 5 dakika sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kenarına gelip takımı sahadan çekti.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 19.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MUHAMMED KAPLAN’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi CUMA YILDIZ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 19.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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3-GALATASARAY A.Ş.’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 119-120-217-218-219-220, DOĞU TRİBÜN 113-114-115, BATI TRİBÜN 102-103-123-124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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4-İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. -TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU ’nun, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET METE ’nin, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. doktoru HALİL SARAL ’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. -TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU B1 ve DOĞU A2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN hakkında, müsabaka sırasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi KAYA YAMAK hakkında, müsabaka sırasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜNÜ ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS ’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ ’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü Başkanı MECNUN OTYAKMAZ’ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜN 214 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- EYÜPSPOR Kulübü Başkanı MURAT ÖZKAYA ’nın, 20.12.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu ULRICH KEVIN SELOM MAYI’nın, 20.12.2023 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-ADANASPOR A.Ş.’nin, 20.12.2023 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13-KARAMAN FK’nın, 20.12.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 19.200.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,