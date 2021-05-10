Son Dakika: Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı! "Çılgıncaydı..."

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba, katıldığı bir Twitch yayınında 2016-17 sezonunda Kadıköy'de oynadıkları Fenerbahçe maçındaki atmosferi unutamadığını anlattı.

"Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" sorusuna samimi bir yanıt veren Fransız yıldız, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim..." ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE 2-1'LİK ZAFER

O dönem Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda, Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United ile karşı karşıya gelmişti. Üçüncü hafta maçında Old Trafford'da rakibine 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, bir sonraki hafta Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

Sarı lacivertli ekibe Manchester United karşısında galibiyeti getiren golleri henüz 2. dakikada Moussa Sow ve 59. dakikada Jeremain Lens kaydetmişti. Manchester United'ın tek sayısı ise 89. dakikada Wayne Rooney'den gelmişti.

POGBA 30 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Paul Pogba, sarı lacivertli ekibin erken bulduğu gol sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı taktiksel değişiklik doğrultusunda 30. dakikada yerini Zlatan Ibrahimovic'e bırakmıştı.

GRUPTAN LİDER ÇIKAN FENERBAHÇE, KRASNODAR'A ELENDİ

O sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynadığı 6 maçta 13 puan toplayan Fenerbahçe, Manchester United'ın 1 puan önünde grubunu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

Son 32 Turu'nda Rus temsilcisi Krasnodar'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etmişti.