Son dakika | Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli oyuncu ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz, Senegalli forvet Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Cisse’ye hoş geldin derken, çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fenerbahçe, Papis Cisse transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'da paylaşılan videoda Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verdi.



Videoda, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü. Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.



Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.

"EROL BULUT İÇİN YENİDEN ÇALIŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Dün İstanbul'a gelen Papiss Cisse, "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım" ifadelerini kullanmıştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Bu arada Cisse'nin sezon başında Fenerbahçe'en 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çektiği ve 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza attığı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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