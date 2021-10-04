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Son dakika: Ozan Tufan Milli Takım kampında duyurdu! Haaland ve Sörloth sonrası Norveç'te bir şok daha

#Milli Takım#Ozan Tufan#Stefan Kuntz
Son dakika: Ozan Tufan Milli Takım kampında duyurdu Haaland ve Sörloth sonrası Norveçte bir şok daha

İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan ve Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Milli Takım antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan'ın sözleri şu şekilde:

Stefan Kuntz hocamızla tanıştık. Kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Eleme maçlarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız. İnşallah sonu güzel olur. Taktiksel olarak henüz konuşamadık. Mental olarak düşüncelerini aktardı. Disiplini ön planda tutmak istiyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde kağıt üzerinde belki favori gösterilmedik ama Norveç ve Hollanda gibi takımları mağlup ettik. Ardından kötü bir Hollanda maçı geçirdik. Tek sorumluluğu Şenol Hocamıza yükleyemeyiz. Sahada futbol oynayan bizleriz. Bir sorumlusu varsa hepimiziz. Hepimizin elimizi taşın altına koyması lazım. Norveç maçında nasıl daha iyi oluruz, nasıl kazanırız ona bakacağız.

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NORVEÇ'TE HAALAND VE SÖRLOTH SONRASI JOSHUA KING DE YOK

Ozan Tufan, Watford'dan takım arkadaşı Joshua King'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağını ve Norveç'in Türkiye maçında forma giymeyeceğini de açıkladı.

"Biz takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığı zaman daha fazla motive oluyoruz. Norveç maçı zor maç. Joshua (King) ile konuştum. O da 3 hafta kadar yokmuş. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız."

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Norveç'te sakatlıkları bulunan Erling Haaland ve Alexander Sörloth da Milli Takımımıza karşı forma giyemeyecek.

RIDVAN YILMAZ: CANER ERKİN'İ ÇOK SEVERİM

Rıdvan Yılmaz ise şunları söyledi:

Ne zaman görev verilirse buraya gelmeye hazırız. Stefan Kuntz'un bize yaklaşımı çok iyi. Cana yakın davranıyor. Gençlerle çalıştığı için olabilir. İnşallah bize yardımcı olacak. Hepimizle bire bir görüştü. İyi olacağına inanıyorum. Caner abiyle Beşiktaş'ta çalıştım. Burada görünce mutlu oldum. Onu severim, bana yaklaşımı da çok iyi. Hocamız hangimize görev verirse elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

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#Milli Takım#Ozan Tufan#Stefan Kuntz