Son dakika: Erling Haaland, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek

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Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, sakatlığı bulunan Erling Haaland'ın milli takıma gitmeyeceğini açıklamıştı. Daha sonra Norveç kanadından yapılan açıklamada Haaland'ın durumunun milli takımca tekrar gözden geçirileceği ifade edilmişti. Haaland, bu belirsizliğe son noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız golcü; Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini şu sözlerle ifade etti: Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm. Kendimi daha iyi hissediyordum ama oynamam mümkün değil. Norveç'e bol şans

Alexander Sörloth da Norveç Milli Takımı'nın kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmamıştı.

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya'ya konuk olacak.