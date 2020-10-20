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Futbol
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ozan Tufan durdurulamıyor! İlk kez...

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Ozan Tufan, Milli Takım’daki müthiş formunu Fenerbahçe’ye taşıdı, Göztepe maçının gizli kahramanı oldu. Erol Bulut’un daha ofansif bir görev verdiği 25 yaşındaki yıldız, kıran kırana rekabette formayı kimseye vermeyeceğini gösterdi.

Fenerbahçe, transfer döneminde tam 16 isme imza attırdı. Sosa, Mert Hakan ve son olarak Pelkas’ın gelmesiyle orta sahadaki rekabet tavan yaptı.

Bu transferler sonrası belki de kimse Ozan Tufan’ı ideal 11’e yazmazdı ancak Milli yıldız performansını öyle bir yükseltti ki bir anda takımın en iyilerinden biri oldu.

25 yaşındaki oyuncu sezona Rize maçında kulübede oturarak başladı, Hatay karşısında 45 dakika sahada kaldı.

12 günde 4 maç

Galatasaray derbisinde 87 dakika, Karagümrük maçında ise 58 dakika süre aldı. Ozan için kırılma anı Milli Takım’da Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarında gösterdiği müthiş performans oldu.

Başarılı oyuncu, yakaladığı bu formu Fenerbahçe’ye de taşıdı. Ozan, 12 günde 4. maçına çıkmasına rağmen Göztepe karşısında sahanın en iyilerinden biri oldu.

İlk kez 90 dakika

Yıldız futbolcu ligde ilk kez 90 dakika süre alırken, başarılı performansını Pelkas’a yaptığı asistle taçlandırdı.

Ozan Tufan, kendi bölgesine yapılan birçok transfere ve takım içindeki kıran kırana rekabete rağmen ilk 11’deki yerini kimseye bırakmayacağını net bir şekilde kanıtladı.

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