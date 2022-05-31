Son Dakika: Ömer Üründül, Paris'teki Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan skandalı anlattı! "Tartaklandım, darbe yedim..."

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T28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi yaşananlar geceye damga vurmuştu. On binlerce taraftar sahaya biletsiz olarak sahaya girmeye çalıştı.

Polisle taraftar arasında yaşanan kavga ve arbedeler sebebiyle dev final belli bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı. Fransa'da ise İçişleri Bakanı ve Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve acil bir şekilde toplandıklarını ifade etti.

ÇOK SAYIDA BİLETSİZ TARAFTAR STADA GİRDİ

Organizasyondaki aksaklıklar biletsiz taraftarların içeri alınmasıyla başladı. SKY Italia'nın haberine göre; 15 bine yakın biletsiz taraftar Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Stade de France'ın içine girdi.

KAPILARDA İZDİHAM OLUŞTU

Bu esnada Fransız polisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Güvenlik güçleri ve Paris'teki polisler stadyuma giriş yapmak isteyen taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kaos sonrası büyük bir izdiham oluştu.

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MAÇ ÜÇ KEZ ERTELENDİ

Stade de France'ta 22.00'da başlayacak olan müsabaka UEFA tarafından ilk önce 22.15'e ertelendi. Ardından UEFA bir açıklama daha yaptı ve başlangıç saatini 22.30 olarak duyurdu. UEFA son olarak müsabakanın başlama saatini 22.36'ya çekti.

PARİS'TE NELER YAŞANDI?

Paris'te yaşanan skandalı Sabah Gazetesi spor yazarı Ömer Üründül bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. İşte o sözler...

ÖMER ÜRÜNDÜL: OLAYLARIN İÇİNDE KALACAĞIMI SÖYLESELER İNANMAZDIM

"Real Madrid'in, Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı Paris'teki Şampiyonlar Ligi Finali'nde inanılması güç olaylar yaşandı. İzlediğimiz futbolu bir kenara koyarsak, Avrupa'nın göbeğinde, Stade de France'da böyle olayların içinde kalacağımı söyleseler inanmazdım. Çünkü bu şehirde 1998'de Dünya Kupası oynanırken, ben yine oradaydım. 2016'da ev sahipliği yaptıkları Avrupa Şampiyonası'nı yine burada izledim. Hiçbirinde en ufak bir olayla karşılaşmadım."

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"TARTAKLANDIM, DARBE YEDİM"

"Peki 28 Mayıs'ta oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde neler yaşadım? Stada ancak 1 saatte girebildim. Üstelik taraftarla polis arasında çıkan kavganın ortasında kaldım. Bir basın mensubu olarak tartaklandım, darbe yedim. Statta daha ilk yarı bitmeden yiyecek her şey bitti. Böyle büyük bir organizasyonda bu kadar kısa bir sürede su dışında hiçbir şey kalmadığını ilk kez gördüm."

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ YANLIŞ ANONS EDİLMİŞ

"Gelelim sahaya; maç esnasında 2 oyuncu değişikliği yanlış anons edildi. Başka isimler söylenip sonra özür dilendi, düzeltme yapıldı. VAR müdahalesi 4 dakikaya yakın sürdü. Bu bir UEFA organizasyonunda rekordur herhalde ki üstelik bu bir final. Stat girişi kadar, çıkışı da tam anlamıyla felaketti. 80 bin taraftarın olduğu statta sadece birer çıkış kapısı açmışlardı. İnsanlar birbirlerinin üstünden geçmeye çalışıyorlar, demir parmaklıkların üstünden atlıyorlardı."

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"Fransa'da büyük bir fiyaskonun olduğunu dev karşılaşmanın 36 dakika geç başlaması zaten kanıtlıyordu. Bugüne kadar eşi benzeri olmayan bu gecikme Avrupa'nın göbeğinde yaşandı. Bir gerçek var ki Fransa devleti, başarısızlığın üstünü bir şekilde örtecektir. Bu arada UEFA Başkanı Ceferin, 2012'deki Polonya-Ukrayna'nın ortak düzenlediği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kınama mesajı yayınlayıp, ilkel yerlerde bir daha şampiyona düzenlenmeyeceğini açıklamıştı."

"ELİMİZE SU DÖKEMEZLER"

"Gelelim bize; 2005 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da sıfır hatayla kusursuz yaptık. Şimdi seneye Şampiyonlar Ligi finaline yine biz ev sahipliği yapacağız. Paris'te yaşananları da göz önüne alarak tüm ciddiyetimizle hazırlanıp yine bütün dünyaya örnek olacak bir final yaşatmalıyız. Canı gönülden inandığım, çok rahat bir şekilde söylemek istediğim ise şu; elimize su dökemezler."