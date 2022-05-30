Son Dakika: Thiago Alcantara'nın eşi Julia Vigas 'kabusu' anlattı! Tehditler, yaralananlar, biber gazı... "Bir avuç eşkıya..."

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Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ve sonrasında yaşanan taşkınlıkların yankıları sürüyor. Özellikle müsabakanın başlama düdüğünden önce yaşanan skandallar zinciri, karşılaşmanın 36 dakika ertelenmesine sebep olmuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 22.00'de başlaması gereken dev maç, ilk olarak dışarıda kalan biletli seyircilerin girişlerinin tamamlanabilmesi için 15 dakika ertelendi. Yapılan ilk ertelemeye rağmen biletli seyircilerin olması gereken hızda içeri alınamaması sebebiyle stat dışında tansiyon yükseldi.

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BİBER GAZIYLA MÜDAHALE VE YARALANAN TARAFTARLAR

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Organizasyon eksikliğindan kaynaklanan gerginliğin artmasıyla birlikte stadyum çevresinde güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede başladı. Yaşanan kaosu fırsata çevirmek isteyen onlarca kişi, stada kaçak girmeye çalıştı. Bu esnada arbede giderek büyürken bazı taraftarlar yaralandı.

Polisin, stada kaçak yollarla girmeye çalışan taraftara biber gazıyla müdahale etmesinin ardından kriz derinleşirken ikinci erteleme kararı geldi. Bu kez 22.30'a ertelenen final mücadelesi, olayların bastırılamaması ve biletli birçok taraftarın bir türlü tribüne ulaşamaması nedeniyle son kez 22.36'ya alındı.

Birçok biletli taraftarın stadyuma giremediği, bazı kişilerin ise biletsiz olarak tribüne sızdığı maçta yaşanan tüm ertelemelere rağmen maç önü konserinin programa sadık kalınarak iptal edilmemesi ve santranın 22.36'da yapılabilmesi tepki çekti.

FATİH TERİM: BİZİM ÜLKEMİZ ÇOK İLERİDE

Yayıncı kuruluş yorumcusu Fatih Terim, UEFA'nın yaşananlar sebebiyle final mücadelesini 36 dakika ertelemesi hakkında konuşmuştu. 68 yaşındaki teknik direktör organizasyonda yaşanan aksaklıkla ilgili, "Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride. Ben hayatımda böyle bir şeye rastlamadım. Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce." demişti.

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Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, Stade de France'ın açılış maçında yaşadığı bir anından da bahsederek, "Bu stadın açılış maçını tribünde izlemiştim. 'Sakın arabayla gitmeyin' demişlerdi. Bugün eşim Fulya da yanımda. Her zaman finallere beraber gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

LIVERPOOL'DAN İLK TEPKİ

Merseyside temsilcisi, olayların ardından yaptığı açıklamada, "Liverpool taraftarlarının bu akşam Stade de France'da karşılaştığı stadyuma giriş sorunları ve güvenlik çemberinin bozulması bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı" demişti.

Açıklamada ayrıca, "Bu, Avrupa futbolunun en büyük maçı ve taraftarlar bu gece tanık olduğumuz sahneleri yaşamamalı. Bu kabul edilemez sorunların nedenleriyle ilgili resmi bir soruşturma talep ettik." ifadelerine yer verilmişti.

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UEFA'DAN AÇIKLAMA

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, konu hakkında yayınladığı resmi yazıda, "Bu olaylardan etkilenenlere üzüntü duyduğunu ve bu konuları Fransız polisi ve yetkilileri ve Fransız Futbol Federasyonu ile birlikte acilen gözden geçirecektir." denilmişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Maçın başında sahte bilet satın alan binlerce taraftar stadyuma girmeye çalıştı. Bu, içeri girmeye çalışan bir taraftar kitlesi yarattı. Sonuç olarak, gerçek biletlerle mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın maça erişim kazanmasına izin vermek için başlama vuruşu 36 dakika ertelendi. Başlama vuruşundan sonra stadyumun dışındaki sayılar artmaya devam ederken, polis onları göz yaşartıcı gazla dağıttı ve stadyumdan uzaklaştırdı." ifadeleri kullanılmıştı.

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THIAHO ALCANTARA'NIN EŞİ 'KABUSU' ANLATTI

Liverpool forması giyen Thiago Alcantara'nın eşi Julia Vigas, Stade de France'ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan ve İspanyol devinin zafere uzandığı final mücadelesinin öncesinde ve sonrasında yaşadığı korku dolu anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden anlattı.

Saat 22.00'da başlaması gereken final mücadelesi, stat dışında yaşanan olaylar ve biletsiz taraftarların stadyuma girmesi nedeniyle 3 kez ertelenmişti. 36 dakika gecikmeli başlayan karşılaşma hakkında soruşturma sürerken Julia Vigas, 'kabus' olarak nitelendirdiği olayları aktardı.

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Bu tarz olaylar hakkında yorum yapmayı sevmem ancak bu kez kendimi açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Final maçı tam bir kabustu. Bunu söylememin sebebi futbolla alakalı değil. Yaşananlar, maçın sonucunun ötesinde şeyler. Organizasyon ve güvenlik zaafiyeti yüzünden birçok kez korku dolu anlar yaşadık. Bize saldırmaya ve maça biletsiz girmeye çalışan bir avuç eşkıya tarafından tehdit edildik. Birçok taraftar, yaşanan arbededeki insan kalabalığından dolayı maça giremedi. Ailelere ve taraftarlara polis tarafından biber gazı sıkıldı. Hatta bazıları darp edildi. Buna maruz kalan insanların hepsi masumdu. Yaşanan bu kaos yüzünden kendi güvenliğimizi sağlamak adına stadyumu güvenlik güçleri eşliğinde terk etmek zorunda kaldık. Bu konuda bir şeyler yapılmalı. Sorumluluk bilinci gerektiren böylesine etkinliklerde bu tarz taşkınlıklar olmamalı. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Julia Vigas - Thiago Alcantara'nın Eşi

"BAĞIMSIZ VE ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ"

Liverpool CEO'su Billy Hogan, olaylı finalin ardından kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olacaklarını ve ilgili makamlar tarafından bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yüretilmesini istediklerini söyledi.

Stadyumun girişi, bize ayrılan bölümdeki güvenlik zaafiyeti ve taraftarımıza davranış şekilleri kesinlikle kabul edilemez boyuttaydı. Detaylı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Bağımsız bir soruşturma süreci, gerçeklerin en doğru şekilde ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Final gecesi neler olduğunun ve insanların güvenliğinin nasıl riske atıldığının bize izah edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına gereken derslerin alındığından emin olmamız da son derece önemlidir. Taraftarımızın bize anlattıklarının ve yaşananlarla ilgili duyduklarımızın teyit edilmesi adına bu süreç zaruri hale gelmiştir. Bu konuyla ilgili gerçeklerin, ilgili makalar tarafından yürütülecek bağımsız bir soruşturmayla teyit edilmesini istiyoruz. Billy Hogan - Liverpool CEO'su

ANDY ROBERTSON: KARMAŞA

Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson ise maçın organizasyonu "karmaşa" olarak nitelendirmişti.

POLİSLER BİLE ŞAŞIRDI

Merseyside Polisi'nin maç günü görevlilerinden biri ise yaşananlar hakkında, "Şimdiye kadar çalıştığım veya yaşadığım en kötü Avrupa maçı." yazmıştı.