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GeriFutbol Son Dakika | Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

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Son Dakika | Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Marinakis açıklamasında, "Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

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