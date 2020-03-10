Son Dakika | Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Marinakis açıklamasında, "Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



