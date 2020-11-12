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GeriFutbol Son dakika | Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un yeni hocası Eduardo Coudet oldu! Celta Vigo...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Son dakika | Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un yeni hocası Eduardo Coudet oldu! Celta Vigo...

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Son dakika | Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un yeni hocası Eduardo Coudet oldu! Celta Vigo...
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia'nın yerine Eduardo Coudet getirildi.

Celta Vigo Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 46 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Coudet ile Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalanması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Brezilya'nın Internacional takımındaki görevini bırakarak Vigo'ya gelecek ve kariyerinde ilk defa Avrupa'da bir takımı çalıştıracak Coudet'in dört teknik yardımcısını da beraberinde getireceği bilgisi paylaşıldı.

Celta Vigoda Oscar Garcia dönemi sona erdi
Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi!

Teknik direktörlük kariyerine 2015 yılında Arjantin'in Rosaria Central takımında başlayan Coudet, şimdiye kadar Tijuana (Meksika), Racing (Arjantin) ve Internacional'ı (Brezilya) çalıştırdı.

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo, La Liga'da geride kalan 9 haftada 7 puan toplayıp 17. sıraya düşünce, Kasım 2019'da göreve getirilen teknik direktör Oscar Garcia üç gün önce görevden alınmıştı.

 

Son dakika | Okay Yokuşlu ve Emre Morun yeni hocası Eduardo Coudet oldu Celta Vigo...

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