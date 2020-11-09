MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCelta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi! Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun hocası...
GeriFutbol Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi! Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun hocası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi! Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun hocası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi! Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun hocası...
Abone Olgoogle-news

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia ile yollar ayrıldı.

Celta Vigo Kulübü, 47 yaşındaki İspanyol teknik direktör Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İngiltere'de Brighton, Watford, Avusturya'da Salzburg, Fransa'da Saint-Etienne ve Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti.

Celta Vigo kulüp binasında yangın çıktı
Celta Vigo kulüp binasında yangın çıktı

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta La Liga'da kalmayı başarmıştı.

Bu sezon ise 9 haftada 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı.

 

Celta Vigoda Oscar Garcia dönemi sona erdi Emre Mor ve Okay Yokuşlunun hocası...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle