Son dakika: Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Şaşırtan karar: 9999a kadar çıkışı yasak 8 bin yıl İsrailde mahsur kaldı...Şaşırtan karar: 9999'a kadar çıkışı yasak! 8 bin yıl İsrail'de mahsur kaldı...#İsrail
Yılbaşında kapanma olacak mı En net cevap geldiYılbaşında kapanma olacak mı? En net cevap geldi#Kapanma
Berishanın sevgilisi yorumlara isyan etti Bana şişman mı demek istiyorsunuzBerisha'nın sevgilisi yorumlara isyan etti! 'Bana şişman mı demek istiyorsunuz?'#Mergim Berisha
Bakan Koca devreye girdi Asiyenin tedavisini ünlü profesör üstlendiBakan Koca devreye girdi! Asiye'nin tedavisini ünlü profesör üstlendi#Gaziantep
Kate Middleton herkesi şoke etti: Piyanonun tuşlarına dokundu ve...Kate Middleton herkesi şoke etti: Piyanonun tuşlarına dokundu ve...#Kate Middleton
Bir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmediBir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmedi!#ABD
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

#Galatasaray#Okay Yokuşlu#Transfer
Son dakika: Okay Yokuşlu transferinde Galatasaraya rakip çıktı

Ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmaya hazırlanan ve Okay Yokuşlu'yu transfer listesine alan Galatasaray'a milli oyuncunun transferinde rakip çıktı. Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun 27 yaşındaki orta saha hakkında araştırmalara başladığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Celta Vigo'da forma şansı bulamayan ve İspanya'dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a transferde rakip çıktı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, 27 yaşındaki futbolcu futbolcu hakkında araştırmalara başladı. Bordeaux'un ilgisi sonrasında 27 yaşındaki milli oyuncunun da Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Fransız temsilcisi hakkında fikir aldığı ifade edildi.

Fatih Terim çok istiyor

Bu sezon La Liga'da sadece 32 dakika sahada kalan Okay, ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine bir fırsat transferi olarak geldiği Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında. Ayrıca Fatih Terim'in de Okay'ın formunu bulması durumunda defansif orta saha probleminin tamamen çözüleceği inancına sahip olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi Haziran 2023'e kadar

Haberin Devamı

Bu sezon Celta Vigo'da 7 maçta görev alan Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibi ile sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okay Yokuşlu#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası