Son dakika: Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

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Celta Vigo'da forma şansı bulamayan ve İspanya'dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a transferde rakip çıktı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, 27 yaşındaki futbolcu futbolcu hakkında araştırmalara başladı. Bordeaux'un ilgisi sonrasında 27 yaşındaki milli oyuncunun da Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Fransız temsilcisi hakkında fikir aldığı ifade edildi.

Fatih Terim çok istiyor

Bu sezon La Liga'da sadece 32 dakika sahada kalan Okay, ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine bir fırsat transferi olarak geldiği Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında. Ayrıca Fatih Terim'in de Okay'ın formunu bulması durumunda defansif orta saha probleminin tamamen çözüleceği inancına sahip olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi Haziran 2023'e kadar

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Bu sezon Celta Vigo'da 7 maçta görev alan Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibi ile sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam ediyor.