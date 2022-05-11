Son Dakika: Nuri Şahin Avrupa'yı da sallıyor

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Ersun Yanal'ın gidişi sonrası futbolculuktan teknik direktörlüğe adım atan Nuri Şahin, başarısıyla parmak ısırtıyor. Son oynanan Konyaspor maçında iki kez geriye düşse de 3-2 kazanmasını bilen Şahin'in ekibi çıkışını sürdürdü.

Genç çalıştırıcı akımının son harikası olan 33 yaşındaki teknik adam, ilk deneyimini yaşadığı Antalyaspor'da kendini kanıtlarken, ismini de geniş kitlelere duyurdu. Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel gibi ustaların tedrisatından geçen Şahin, Avrupa'nın en iyi 10 liginde 40 yaş altı çalıştırıcılar arasında zirveye oynuyor.

Fanatik'in haberine göre; yenilgi yüzü görmediği 14 maçlık performansıyla göz kamaştıran genç çalıştırıcı, topladığı 32 puanla en iyi ikinci hoca oldu. 33 yaşındaki teknik direktör, Avrupa'da sadece 35 puan toplayan Sporting'in başındaki Ruben Amorim'i geçemedi.

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NAGELSMANN, TEDESCO VE ARTETA'YI GEÇTI

Antalya'da büyük sorumluluk alan Şahin, önemli teknik adamları solladı. Almanya'nın son zamanlardaki en başarılı hocası olarak dikkat çeken Bayern Münih'in çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı (30 puan), Leipzig'in futbol adamı Domenico Tedesco'yu (30) ve Arsenal'de iyi bir grafik çizen Mikel Arteta'yı (28) geride bıraktı.

GEÇEN SEZONKI SERIYI 14 MAÇA YÜKSELTTI

Şahin, ligin bitimine iki hafta kala Antalyaspor'da yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak kulüp tarihi rekorunu da kırdı. Akdeniz ekibinin mağlubiyet yüzü görmediği bu seride, 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Kırmızı-beyazlılarda, bir önceki rekor 2020-21 sezonunda gösterilen 13 maçlık performanstı.

GROENENDIJK'İN CV'SI SAĞLAM

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in arkasındaki kahramanlardan teknik sorumlu Alfons Groenendijk, görev aldığı takımlarla dikkat çekiyor. Teknik adamlık kariyerine 2003'de Sparta Rotterdam'da başladıktan sonra toplamda 5 sezon Ajax'ta yardımcı antrenör olan ve genç takımlarda çalıştı. Daha sonra Willem II, Den Bosch, Cluj, Excelsior, Den Haag ve Al-Wahda takımlarında direktörlük yaptı. Hollandalı futbol adamı, Konyaspor maçı sonrası da geriye düştükten sonra takım ruhu, azim, istek ve takımdaşlıkla beraber galip geldiklerini söyledi.

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