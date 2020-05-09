Son Dakika | N'Sakala'dan transfer itirafı: "Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında da isteyenler var"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Alanyaspor'un yıldızı Fabrice N’Sakala flaş bir açıklama geldi.

Fransız sol bek, “Genelde Fenerbahçe’den ve Beşiktaş’tan bahsediyorlar. İsim olarak geçmeyen kulüpler de var... Mesela Başakşehir beni çok arıyor. İyi bir iletişimdeyiz ama biliyorsunuz, ocak ayında Fenerbahçe’den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen Hoca’yı iyi tanıyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Bakalım ne olacak” dedi