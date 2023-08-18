Son Dakika: Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e büyük övgü! "Barcelona'daki Messi gibi..."

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. tur mücadelesinde Maribor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, Maribor'u deplasmanda da 3-0 yendi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertliler, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçerken 32. dakikada İrfan Can Eğribayat, penaltıda gole izin vermedi ve takımının 1-0 önde kalmasını sağladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında tribünlerde çıkan kavga sebebiyle oyun yaklaşık 30 dakika durdu. Verilen aranın ardından Szymanski, 78. dakikada sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 81. dakikada Tadic söyledi.

Nihat Kahveci'den Dusan Tadic yorumu: Barcelona'daki Messi gibi...

Nut Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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"İsmail Kartal herhangi bir oyuncuyu yedek bırakabilir ancak Dusan Tadic'e dokunmayacak gibi duruyor. Sanki Barcelona'da Messi. Luis Enrique gelmişti o dönem. Bir maçta 75. dakikada tabela kalktı oyuncu değişikliği için. Messi 'beni nereye oyundan alıyorsun' dercesine bir hareket yaptı. Tadic sanki her dakika sahanın içinde durmak istiyor. Mesela bugün Tadic'i çıkarsa neden çıkardı diyebilir miyiz? Hafta sonu maç var, sonra maç var. Ama Tadic oynamak istiyor. İsmail Kartal ile konuşmuş ve ben bütün maçlarda oynamak istiyorum demiş gibi. Gerçekten büyük lider. Gelip bu kadar çabuk adapte olması... Hani deriz ya oyuncunun zamana ihtiyacı var... Türkiye'nin kültürüne alışması lazım... İstanbul'un iklimine alışması lazım... İyi futbolcu geliyor, birinci dakikada hemen adapte oluyor. Tadic böyle bir şey."