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Son dakika: Nicolo Zaniolo, rekor bedelle Galatasaray'dan ayrılıyor!

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#Transfer#Zaniolo#Galatasaray
Son dakika: Nicolo Zaniolo, rekor bedelle Galatasaraydan ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 21:26

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken İtalyan yıldız için anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

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Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan takıma kattığı Zaniolo, kısa süreli Türkiye macerasının ardından ayrılmaya hazırlanıyor. 

Galatasaray'da ve İtalya Milli Takımı'ndaki oyunuyla kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini tekrardan üzerine çeken Zaniolo için Serie A ve Premier Lig'den teklifler gelirken anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

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Son dakika: Nicolo Zaniolo, rekor bedelle Galatasaraydan ayrılıyor

"UYGUN ŞARTLAR OLUŞURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesi basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Zaniolo'nun transferine ilişkin gelen soruyu yanıtladı.

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İtalyan yıldıza tekliflerin geldiğini belirten Buruk, "Kasığında bir sakatlık geçirdi. Henüz bizimle çalışmalara başlamadı. Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da onlardan biri. Uygun şartlar oluşursa, değerlendirecek olan kulübümüz. Ben kendi işime odaklanış durumdayım. Gideceklerden çok bizle beraber mücadele edecek oyuncularımla en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla gelen oyuncumuz oldu. Onları hazır hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Nicolo Zaniolo'nun transferi için Galatasaray'la görüşmelerini sürdüren Premier Lig ekibinin anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Son dakika: Nicolo Zaniolo, rekor bedelle Galatasaraydan ayrılıyor

YENİ ROTASI PREMIER LİG

Fanatik'in haberine göre; Aston Villa, Galatasaray ile kiralık + zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle anlaşma sağlamak üzere. İngiliz ekibi, 5 milyon Euro karşılığında kiralayacağı Zaniolo'nun bonservisini sezon sonu 27 milyon Euro karşılığında alacak.

UNAI EMERY ISRARLA İSTEDİ

Nicolo Zaniolo'nun transferini ısrarla isteyen Aston Villa'nın İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery, geçtiğimiz günlerde İtalyan yıldızla ilgili konuşmuş, “Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var” ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta 5 gol, 1 asistle oynayan Zaniolo, İtalya A Milli Takımı'na geri dönmeyi başarmıştı.

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#Transfer#Zaniolo#Galatasaray

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