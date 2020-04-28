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GeriFutbol Son Dakika | Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 18:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!

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Son Dakika | Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulübün yaptığı teklifi kabul edebileceğini belirtti.

Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. 

SUNULAN ŞARTLARI KABUL ETTİ

Hırvat teknik direktör ise sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.

Nenad Bjelica, son olarak Hırvatistan'da Dinamo Zagreb takımını çalıştırıyordu. Bjelica, özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

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