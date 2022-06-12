Son Dakika: Ne yaptın Merih Demiral! Lüksemburg maçında korner direğini kırdı...

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Lüksemburg - Türkiye maçında Merih Demiral'ın pozisyonu çok konuşuldu.

Başarılı stoper, karşılaşmanın 21. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından topun dışarıya çıkmasını engellemek için büyük bir efor sarf ederek depara kalktı ve kayarak müdahale etmek istedi.

Topa dokunan ancak dışarı çıkmasına engel olamayan Demiral, istemeden de olsa korner direğini kırdı.

KAMERAMANA ÇARPTI, MAÇ 5 DAKİKA DURDU

Kaymanın şiddetiyle yavaşlamakta güçlük çeken milli oyuncumuz, kameramana çarparak durabildi.

Demiral'ın bu hareketi sonrasında korner direğinin takılması için oyun, 5 dakikalığına durdu ve yeni direk takılır takılmaz maça devam edildi.