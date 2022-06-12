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Son Dakika: A Milli Takım'da Serdar Dursun'un şovu devam ediyor!

#Serdar Dursun#Milli Takım#Gol
Son Dakika: A Milli Takımda Serdar Dursunun şovu devam ediyor

A Milli Takım'da Burak Yılmaz sonrası Serdar Dursun rakip kalelere gol olup yağıyor.

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A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın vedası sonrası hücum hattında Milli Takımımız'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Burak Yılmaz sonrası özellikle Serdar Dursun, şu ana kadar rakip filelere gol oldu, yağdı.

7 maçta 7. golünü attı

Lüksemburg karşılaşmasında oyuna ikinci yarının başında Orkun'un yerine oyuna giren Serdar, 51'de Hakan'ın şutunu tamamlamak istedi ama kaleci Moris başarılı oldu. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde 31 yaşındaki forvet, savunmanın hatasında topu alıp, ceza sahası çizgisinin üzerinden şutunu yolladı ve farkı 2'ye çıkartan golü attı.

Böylece Serdar, A Milli Takım 'daki 7. karşılaşmasında gol sayısını 7'ye çıkardı. Deneyimli forvet, Faroe Adaları'na 1, 11'de başladığı Litvanya deplasmanında da 2 kez ağları sallamıştı.

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Gol krallığında zirvede

2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde en az 90 dakika süre alan oyuncular arasında en sık gol atan (40 dakikada bir) isim Serdar Dursun (160 dakika - 4 gol) oldu.

Serdar Dursun, A Milli Takım formasıyla Uluslar Ligi'nde 4 gol atarken Haaland ve Bakasetas'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

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